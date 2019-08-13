Роспотребнадзор расскажет саратовцам о молочных товарах с заменителями жира
Начала работу горячая линия
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В Роспотребнадзоре Саратовской области начала работу горячая линия по молочным продуктам.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, с 12 по 25 августа специалисты ответят на вопросы, касающиеся новых правил размещения товаров на стеллажах магазинов.
Напомним, сейчас продукты из натурального молока должны лежать отдельно от тех, что изготовлены с использованием заменителей молочного жира.
Позвонить на горячую линию можно по номерам:
- 8-800-555-49-43 (круглосуточно, без выходных, звонок бесплатный);
- 8-800-100-1858;
- 8 (845-2) 22-85-90;
- 8 (845-2) 22-85-42;
- 8 (845-2) 39-49-01.
ИСТОЧНИК KP.RU