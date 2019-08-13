Роспотребнадзор расскажет саратовцам о молочных товарах с заменителями жира

СЕГОДНЯ 13:17 2019-08-13T13:41:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Роспотребнадзоре Саратовской области начала работу горячая линия по молочным продуктам.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, с 12 по 25 августа специалисты ответят на вопросы, касающиеся новых правил размещения товаров на стеллажах магазинов.

Напомним, сейчас продукты из натурального молока должны лежать отдельно от тех, что изготовлены с использованием заменителей молочного жира.

Позвонить на горячую линию можно по номерам:

- 8-800-555-49-43 (круглосуточно, без выходных, звонок бесплатный);

- 8-800-100-1858;

- 8 (845-2) 22-85-90;

- 8 (845-2) 22-85-42;

- 8 (845-2) 39-49-01.

ИСТОЧНИК KP.RU