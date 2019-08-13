2019-08-13T13:06:13+03:00
Общество

Саратовца возмутила выгрузка хлеба в одном из магазинов города

Продавец не гнушается поднять выпечку с земли
Дарья Вострикова
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Сегодня, 13 августа, анонимный автор опубликовал в паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» запись о шокирующей выгрузке хлеба.

Как утверждает местный житель, в одном из магазинов города хлеб принимают грязными руками и без перчаток. Если выпечка падает на землю, ее отряхивают и спокойно кладут в корзину.

В доказательство своих слов интернет-пользователь опубликовал видео с участием работников торговой точки.

Гражданин недоумевает — почему товар попадает в таком виде на полки, ведь его может кто-то купить, а потом и съесть.

Местные жители сыронизировали о правиле пяти секунд, а по мнению некоторых, это не выгрузка товара, а уборка списанного.

Выгрузка хлеба в Саратове.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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