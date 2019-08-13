Саратовца возмутила выгрузка хлеба в одном из магазинов города
Сегодня, 13 августа, анонимный автор опубликовал в паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» запись о шокирующей выгрузке хлеба.
Как утверждает местный житель, в одном из магазинов города хлеб принимают грязными руками и без перчаток. Если выпечка падает на землю, ее отряхивают и спокойно кладут в корзину.
В доказательство своих слов интернет-пользователь опубликовал видео с участием работников торговой точки.
Гражданин недоумевает — почему товар попадает в таком виде на полки, ведь его может кто-то купить, а потом и съесть.
Местные жители сыронизировали о правиле пяти секунд, а по мнению некоторых, это не выгрузка товара, а уборка списанного.
Выгрузка хлеба в Саратове.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU