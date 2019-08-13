В Пугачевском районе у жителя Москвы угнали машину

СЕГОДНЯ 12:44 2019-08-13T12:57:34+03:00

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Полиция Пугачевского района задержала пьяного 25-летнего жителя села Успенка на ВАЗ-2110.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, к правоохранителям обратилась 43-летняя женщина и рассказала, что у ее мужа — 40-летнего жителя Москвы — угнали авто, пока он был в отъезде.

Покореженную машину обнаружили на Молодежной улице в селе Успенка, ее поместили на штрафстоянку.

Мужчина во всем признался, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU