В Пугачевском районе у жителя Москвы угнали машину
Помятый автомобиль нашли в селе
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Полиция Пугачевского района задержала пьяного 25-летнего жителя села Успенка на ВАЗ-2110.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, к правоохранителям обратилась 43-летняя женщина и рассказала, что у ее мужа — 40-летнего жителя Москвы — угнали авто, пока он был в отъезде.
Покореженную машину обнаружили на Молодежной улице в селе Успенка, ее поместили на штрафстоянку.
Мужчина во всем признался, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU