2019-08-13T12:41:08+03:00
Происшествия

14-летнего мальчика из Вязовки госпитализировали с алкогольным отравлением

Подростка могут поставить на учет в полиции
Екатерина Семенова
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В Саратовской области с алкогольным опьянением госпитализирован подросток.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, 14-летнего мальчика доставили в больницу из села Вязовка Татищевского района.

По данному факту назначили проверку. Будут установлены условия жизни подростка и обстоятельства, при которых он сумел приобрести алкоголь.

Несовершеннолетнему грозит постановка на учет в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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