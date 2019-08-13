14-летнего мальчика из Вязовки госпитализировали с алкогольным отравлением
Подростка могут поставить на учет в полиции
Изменить размер текста:
В Саратовской области с алкогольным опьянением госпитализирован подросток.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, 14-летнего мальчика доставили в больницу из села Вязовка Татищевского района.
По данному факту назначили проверку. Будут установлены условия жизни подростка и обстоятельства, при которых он сумел приобрести алкоголь.
Несовершеннолетнему грозит постановка на учет в полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU