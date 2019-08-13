Мужчина под Саратовом нанес 36 ударов ножом несостоявшейся теще и попал на скамью подсудимых

СЕГОДНЯ 12:17 2019-08-13T12:18:11+03:00

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В Саратовской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летнего ранее судимого жителя Советского района. Его обвиняют в убийстве несостоявшейся тещи.

- Следствие считает, что вечером 3 мая 2019 года злоумышленник был дома у 42-летней матери своей сожительницы. Там женщина высказала, что поведение парня разрушило его отношения с возлюбленной — ее дочерью, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

В пылу эмоций мужчина схватил гаечный ключ и несколько раз ударил им гражданку по голове, а после пошел к выходу из жилища, выслушивая поток оскорблений.

Не сдержавшись еще раз, он проследовал на кухню, где взял нож и 36 раз ударил им женщину. Только убив ее, он ушел с места преступления.

На следующий день дочь погибшей пыталась дозвониться до матери, но не смогла, а придя в квартиру, обнаружила труп.

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Судебно-медицинская экспертиза установила, что женщина скончалась от проникающих колото-резаных ранений грудной клетки с повреждением внутренних органов и массивной кровопотери.

Свою вину молодой злоумышленник признал полностью, его заключили под стражу.

Теперь расследование завершено, и уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU