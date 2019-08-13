Воду для жителей Заводского района будут привозить только по одному адресу
Масштабное отключение продлится до завтра
Изменить размер текста:
Воду для жителей Заводского района будут подвозить по адресу: Кавказский проезд, 11а.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», отключение воды связано с плановым ремонтом и продлится до завтрашнего дня.
Кроме того, для устранения аварийного повреждения на сети, отключена вода еще на нескольких улицах Заводского района: Крымская, Азина, Васильковская, Верхоянская, Вологодская, Ленинградская, Солнечная, проспект Энтузиастов.
Также до 20 часов не будет воды в домах на проспекте 50 лет Октября, Мельничной, Цветочной, Луговой и Выгонной.
ИСТОЧНИК KP.RU