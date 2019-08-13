В Саратове выбрали лучший снимок лета

СЕГОДНЯ 11:59 2019-08-13T11:59:47+03:00

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В рамках летнего фестиваля #Пешком Городским центром им. П.А. Столыпина был организован конкурс фотографий «Настроение — лето».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в мероприятии приняли участие порядка 60 человек, они представили пейзажи, портреты, снимки и другие жанры.

Первое место состязания заняла Анна Чупина, серебро досталось Людмиле Колпаковой, а третьей стала Екатерина Степанова.

ИСТОЧНИК KP.RU