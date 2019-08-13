Мошенник выманил у продавщицы старых вещей из Саратова 7,5 тыс. рублей
Он попросил у нее перевод
Изменить размер текста:
Мошенник оставил жительницу Саратова без 7,5 тыс. рублей.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 45-летняя гражданка разместила в интернете объявление о продаже б/у вещей.
Ей позвонил мужчина и попросил сообщить реквизиты карты, а потом и вовсе сделать перевод якобы для проверки работоспособности карты.
Гражданке показалась ситуация подозрительной, однако она согласилась.
В итоге злоумышленник получил 7,5 тыс. рублей, после чего женщина уже поняла, что стала жертвой обмана.
По факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU