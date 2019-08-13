Мошенник выманил у продавщицы старых вещей из Саратова 7,5 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 11:45 2019-08-13T11:56:50+03:00

Он попросил у нее перевод

Изменить размер текста: A A

Мошенник оставил жительницу Саратова без 7,5 тыс. рублей.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 45-летняя гражданка разместила в интернете объявление о продаже б/у вещей.

Ей позвонил мужчина и попросил сообщить реквизиты карты, а потом и вовсе сделать перевод якобы для проверки работоспособности карты.

Гражданке показалась ситуация подозрительной, однако она согласилась.

В итоге злоумышленник получил 7,5 тыс. рублей, после чего женщина уже поняла, что стала жертвой обмана.

По факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU