В Балакове наркомана со стажем посадили за героин в куртке
Он успел купить новую дозу, пока был на испытательном сроке
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Суд признал 53-летнего балаковца виновным в незаконном хранении без цели сбыта наркотиков в значительном размере.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, мужчину задержали 14 марта. В кармане куртки у него обнаружили 1,03 грамма смеси с героином.
Отметим, что гражданин не раз привлекался за незаконный оборот наркотиков, а это преступление произошло в период испытательного срока за старое наказание.
Подсудимый признал свою вину.
По совокупности приговоров ему дали три года и один месяц колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU