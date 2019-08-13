В Балакове наркомана со стажем посадили за героин в куртке

СЕГОДНЯ 11:32 2019-08-13T11:37:14+03:00

Он успел купить новую дозу, пока был на испытательном сроке

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Суд признал 53-летнего балаковца виновным в незаконном хранении без цели сбыта наркотиков в значительном размере.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, мужчину задержали 14 марта. В кармане куртки у него обнаружили 1,03 грамма смеси с героином.

Отметим, что гражданин не раз привлекался за незаконный оборот наркотиков, а это преступление произошло в период испытательного срока за старое наказание.

Подсудимый признал свою вину.

По совокупности приговоров ему дали три года и один месяц колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU