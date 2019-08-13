2019-08-13T11:02:45+03:00
Происшествия

СУ СК: Сотрудник саратовской колонии пронес осужденному наркотики

Мужчину задержали сотрудники УФСБ
Екатерина Семенова
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В Саратове сотрудника УФСИН заподозрили в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, подозреваемый является работником медсанчасти одного из исправительных учреждений.

Следствие считает, что 9 августа он выполнил просьбу осужденного пронести ему наркотики. Два свертка с запрещенными препаратами он получил от неизвестного лица в городе и на следующий день принес их в колонию. Там его задержали сотрудники УФСБ. Как показала экспертиза, при нем были синтетические наркотики.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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