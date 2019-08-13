Мэрия Саратова готова обратиться в УФАС из-за требования перевозчиков повысить цены

СЕГОДНЯ 10:45 2019-08-13T10:57:46+03:00

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Директор МКУ «Транспортное управление» администрации Саратова Сергей Бровкин рассказал, как проходил конкурс перевозчиков в начале этого года.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» с круглого стола в мэрии, где обсуждается вопрос возможного повышения тарифов на проезд, конкурс был начат в феврале, а победители стали известны в апреле.

При этом участие принимали даже представители из Красноярска, что, по мнению Бровкина, свидетельствует о высокой конкуренции. При этом до сих пор продолжаются суды по итогам конкурса.

- Тариф на проезд в 23 рубля к началу конкурса был уже сформирован. Тем не менее ряд перевозчиков, например, «Экспресс-сервис плюс», ООО «Правовое сопровождение», «Хвалынское АТП», ИП Малышев и ИП Данилов предложили повысить тарифы до 28 и 30 рублей. Соответствующие документы были ими поданы, — рассказал Бровкин.

При этом перевозчики не выполнили условие о заведомом предупреждении (за три месяца) о повышении тарифов: в автобусах не была размещена соответствующая информация.

На круглом столе присутствовали представители перевозчиков. После долгих колебаний выступил руководитель ИП Малышев, который заявил, что он и ИП Данилов повышать тарифы не будут.

Мэр Саратова Михаил Исаев эмоционально высказался о нынешнем положении дел в сфере общественного транспорта.

- Сланцы, трусы, шансон, сигареты — такие водители у нас. Мы ввели безналичный расчет — вы знаете, что шоферы теперь предлагают им на карту сбросить?! Это мы куда так идем? Да, на 1 рубль, на 2 повышение будет, но в следующем году, не через четыре месяца после конкурентной борьбы. 22 перевозчика, у каждого есть возможность совершенствоваться и у каждого свои особенности. Но как мы людям объясним, что поднимем цены на 7 рублей, это с чего?! — возмутился Исаев.

Депутат Виктор Марков поинтересовался, не стало ли ошибкой введение неконтролируемых тарифов и можно ли ее в этом случае исправить.

- Это случайность или сговор, что они обратились за повышением все одновременно в один день? Если сговор — к кому по этому поводу обратились? Где экономическое обоснование со стороны перевозчиков? — задал он ряд вопросов.

Юридическая служба администрации ответила, что одновременное обращение наводит на мысль о сговоре.

- В антимонопольную службу обращение мы подготовим. При этом есть возможность забрать у перевозчиков маршруты, если идет нарушение условий договора, но в этом случае придется проводить новый конкурс, — заявили юристы.

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко уверен, что остановить бизнес может только социальное возмущение.

- Администрация и городская дума приняли решение отдать тарифы на откуп перевозчикам. Умыли руки. Получается, как в «Нашей Раше» — ходит консьерж, который сам гадил в подъезде и спрашивал: «А кто это сделал?». Вот не вижу разницы — власть бездействует. Давайте отменять постановление о нерегулируемых тарифах, — призвал он.

ИСТОЧНИК KP.RU