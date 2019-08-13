2019-08-13T10:46:56+03:00
Общество

Общественники предложили понизить цены на проезд в автобусах Саратова

Ситуация с перевозками, по их мнению, ухудшилась
Александр Уриевский
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..Фото: Екатерина Семенова
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Общественники считают, что цены на проезд в автобусах следует не повышать, а понижать.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» с круглого стола в мэрии, с такой инициативой выступила председатель общественного совета поселка Солнечный-2 Татьяна Никитина. Она мотивировала это тем, что ситуация с перевозками в поселке ухудшилась.

По словам Никитиной, мэрия не контролирует исполнение собственных решений, например, касающихся введения обязательного безналичного расчета в автобусах. Член городской общественной палаты Борис Кузнецов возразил — по его мнению, невозможно приставить контролера к каждому водителю и главным критерием тут является совесть.

- Главное — решить вопрос с обилечиванием пассажиров. От этого зависит и прибыль, и чистота салонов, — считает Кузнецов.

Депутат гордумы Евгений Чернов напомнил об инициативе введения единого билета, чтобы пассажир мог добираться до конечной точки без переплаты в случае пересадок. Только после этого можно говорить о повышении платы за проезд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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