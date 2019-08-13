В Саратове адвокат напал на человека в суде
В Октябрьском районе Саратова адвоката будут судить за нападение на мужчину в суде.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в отношении 49-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по факту причинения легкого вреда здоровью.
Следствие считает, что 26 февраля в Октябрьском районном суде адвокат представлял интересы супружеской пары, пострадавшей в ДТП, по иску о моральном и материальном ущербе. Ответчиками выступали три человека.
Когда судья удалился в совещательную комнату, адвокат и представитель одного из ответчиков повздорили. Причем адвокат ударил оппонента кулаком сбоку в шею, травмировав гортань.
Свою вину подсудимый не признал, однако обвинительное заключение прокурором утверждено, дело передано в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU