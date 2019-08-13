В Саратове адвокат напал на человека в суде

СЕГОДНЯ 09:55 2019-08-13T10:43:08+03:00

Злоумышленник ударил его кулаком по шее

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В Октябрьском районе Саратова адвоката будут судить за нападение на мужчину в суде.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в отношении 49-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по факту причинения легкого вреда здоровью.

Следствие считает, что 26 февраля в Октябрьском районном суде адвокат представлял интересы супружеской пары, пострадавшей в ДТП, по иску о моральном и материальном ущербе. Ответчиками выступали три человека.

Когда судья удалился в совещательную комнату, адвокат и представитель одного из ответчиков повздорили. Причем адвокат ударил оппонента кулаком сбоку в шею, травмировав гортань.

Свою вину подсудимый не признал, однако обвинительное заключение прокурором утверждено, дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU