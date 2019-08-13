Исаев: Повышение тарифов на проезд в автобусах — от лукавого

СЕГОДНЯ 09:34 2019-08-13T09:57:27+03:00

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В мэрии Саратова проходит круглый стол на тему автобусных перевозок и, в частности, повышения тарифов на проезд.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», мероприятие проводит глава Саратова Михаил Исаев. Участие принимают депутаты гордумы, общественники, представители прокуратуры и СМИ. Кроме того, ведется прямая трансляция в интернете.

- Как глава города я высказал свою позицию. Ее можно обсуждать, но она принципиальная: повышение тарифов на проезд на 7-8 рублей — не логично. В апреле, напомню, когда проходили конкурсы, была борьба конкурентная от двух до шести перевозчиков на маршрут, более 20 игроков было. И сейчас жесткая борьба продолжается: пишут жалобы, в том числе на администрацию. Но перевозка граждан — это бизнес. И почему через четыре месяца решили перевозчики пойти на такой шаг — непонятно. Это от лукавого, — заявил Исаев.

ИСТОЧНИК KP.RU