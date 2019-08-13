В центре Саратова горел двухэтажный дом
Здание было расселено
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В центре Саратова, на улице Шевченко, произошло возгорание двухэтажного дома.
Как сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент, здание под номером 55 — расселенное, люди там не проживают. Однако была угроза распространения огня на соседние дома.
Пожарные потушили возгорание, в результате ЧП никто не пострадал.
На месте работали также сотрудники Росгвардии, Горгаза, СПГЭС, Центра медицины катастроф и «скорой помощи».
ИСТОЧНИК KP.RU