В центре Саратова горел двухэтажный дом

СЕГОДНЯ 09:24 2019-08-13T09:24:14+03:00

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В центре Саратова, на улице Шевченко, произошло возгорание двухэтажного дома.

Как сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент, здание под номером 55 — расселенное, люди там не проживают. Однако была угроза распространения огня на соседние дома.

Пожарные потушили возгорание, в результате ЧП никто не пострадал.

На месте работали также сотрудники Росгвардии, Горгаза, СПГЭС, Центра медицины катастроф и «скорой помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU