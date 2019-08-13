В Саратове прошел музыкальный флешмоб

СЕГОДНЯ 09:15 2019-08-13T09:15:53+03:00

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В сквере Дружбы народов Заводского района Саратова прошло очередное мероприятие из цикла «Отдыхаем всей семьей!».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, прозвучали музыкальные композиции: «Оранжевое лето», «Замечательный сосед», «Антошка», «Мамонтенок», «Ах, мамочка» и многие другие.

Закончил мероприятие музыкальный флешмоб, который собрал всех гостей в один круг.

Отметим, что эта программа проводится в Заводском районе уже несколько лет.

ИСТОЧНИК KP.RU