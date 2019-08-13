Безработная тамбовчанка приехала в Саратов и украла у женщины кошелек

СЕГОДНЯ 09:07 2019-08-13T09:14:54+03:00

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Полиция Заводского района Саратова раскрыла кражу у 32-летней гражданки.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, в 13:00 12 июля неизвестная напала на нее у дома №11 по Барнаульской улице и вынула из сумки кошелек.

В аксессуаре лежали 3,2 тыс. рублей.

По подозрению в краже задержана 29-летняя жительница Тамбова, которая успела уже не раз посидеть в тюрьме.

Гражданку задержали и завели на нее уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU