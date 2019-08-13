Безработная тамбовчанка приехала в Саратов и украла у женщины кошелек
Рецидивистку задержали
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Полиция Заводского района Саратова раскрыла кражу у 32-летней гражданки.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, в 13:00 12 июля неизвестная напала на нее у дома №11 по Барнаульской улице и вынула из сумки кошелек.
В аксессуаре лежали 3,2 тыс. рублей.
По подозрению в краже задержана 29-летняя жительница Тамбова, которая успела уже не раз посидеть в тюрьме.
Гражданку задержали и завели на нее уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU