2019-08-13T09:07:59+03:00
Происшествия

В Красном Куте мужчина зарезал старика-спецназовца, испугавшись ножа

Потерпевший пытался показать, как он владеет холодным оружием
Екатерина Семенова
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В Красном Куте Саратовской области задержан подозреваемый за убийство старика.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 80-летнего мужчины было найдено с ножевыми ранениями у него в доме.

10 августа пожилого человека пришла навестить невестка. Она обнаружила тело без признаков жизни и вызвала полицию.

Как оказалось, причиной смерти стала колото-резаная рана спины с повреждением правого легкого.

На следующий день, 11 августа, в полицию явился 42-летний мужчина и написал явку с повинной. По его словам, утром 10 августа он пришел в гости к 80-летнему знакомому. Пожилой человек во время застолья вспомнил молодость, службу в спецназе и то, как он хорошо владел холодным оружием. Чтобы впечатлить гостя, старик начал показывать приемы.

42-летний мужчина отобрал у него нож, а потом, решив, что экс-спецназовец может ему угрожать, ударил его этим же ножом в спину. После этого злоумышленник сбежал, оставив тело в доме, а оружие выкинув по дороге.

Мужчину задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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