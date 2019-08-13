В Саратове отремонтируют улицу Огородная

СЕГОДНЯ 08:48 2019-08-13T09:02:51+03:00

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Сегодня, 13 августа, в Саратове запланирована асфальтировка на Огородной улице — от Усиевича до Соликамской.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, всего на участке заменят 16,2 тыс. кв. м дорожного полотна.

Работы идут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Уже завершены основные работы на улицах Космодемьянской и Выгонная, 13 и 16-м Белоглинских проездах, а также на участке Шелковичной улицы от Большой Садовой до Вокзальной.

ИСТОЧНИК KP.RU