В Саратове отремонтируют улицу Огородная
Завершены работы на пяти дорогах
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Сегодня, 13 августа, в Саратове запланирована асфальтировка на Огородной улице — от Усиевича до Соликамской.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, всего на участке заменят 16,2 тыс. кв. м дорожного полотна.
Работы идут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Уже завершены основные работы на улицах Космодемьянской и Выгонная, 13 и 16-м Белоглинских проездах, а также на участке Шелковичной улицы от Большой Садовой до Вокзальной.
ИСТОЧНИК KP.RU