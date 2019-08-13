В Саратове грабитель вынес из магазина четыре флакона духов Lacoste

СЕГОДНЯ 08:43 2019-08-13T09:00:05+03:00

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Полиция Ленинского района Саратова раскрыла кражу из магазина на проспекте 50 лет Октября.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам 31-летнего администратора магазина, вчера неизвестный унес четыре флакона парфюма марки Lacoste.

Сумма ущерба составила почти 8 тыс. рублей.

По подозрению в грабеже задержан 27-летний гражданин, который за свою жизнь успел получить четыре обвинительных приговора.

На безработного мужчину завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU