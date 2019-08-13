В Саратове грабитель вынес из магазина четыре флакона духов Lacoste
Мужчина успел четыре раза получить срок
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Полиция Ленинского района Саратова раскрыла кражу из магазина на проспекте 50 лет Октября.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам 31-летнего администратора магазина, вчера неизвестный унес четыре флакона парфюма марки Lacoste.
Сумма ущерба составила почти 8 тыс. рублей.
По подозрению в грабеже задержан 27-летний гражданин, который за свою жизнь успел получить четыре обвинительных приговора.
На безработного мужчину завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU