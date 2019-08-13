Жители Заводского района возмущены припаркованной под окнами квартир «Газелью»
Маршрутка чуть не врезалась в дом
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Сегодня, 13 августа, жители Заводского района Саратова пожаловались в соцсетях на экстрим-парковку маршрутки №63.
Как написал Михаил Брюткин в паблике «Саратов онлайн», утро начинается не с кофе, а с «Газели» под окнами дома.
В доказательство своих слов горожанин опубликовал снимок, на котором отчетливо видно, как транспорт стоит на газоне почти вплотную дому.
- Чуть-чуть до квартиры не дотянул, — отметил Игорь Маркин.
Саратовцы сыронизировали над новым сервисом доставки пассажиров — прямо к подъезду.
ИСТОЧНИК KP.RU