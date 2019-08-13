В Солнечном автомобиль перевернулся на крышу

СЕГОДНЯ 08:30 2019-08-13T08:38:15+03:00

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В Ленинском районе Саратова на крышу перевернулся легковой автомобиль.

Как рассказали «КП-Саратов» очевидцы, авария произошла на улице Лебедева-Кумача, при пересечении с Тархова.

Опрокидывание произошло после столкновения с другой легковушкой. Очевидцы сообщают, что пострадала девочка.

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О пострадавших не сообщается

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ИСТОЧНИК KP.RU