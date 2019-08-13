В Балакове мужчина «отпраздновал» выход из колонии убийством брата

СЕГОДНЯ 07:58 2019-08-13T08:10:33+03:00

Злоумышленник устроил дебош во время застолья и воткнул родственнику ножницы в грудь

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В Балакове Саратовской области передано в суд уголовное дело по факту убийства.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 30-летний мужчина.

21 мая он вышел из мест лишения свободы и решил отпраздновать это вместе с родителями и 34-летним двоюродным братом. В гости пришли также две знакомые.

Пока кузен ходил в магазин, виновник торжества устроил дома дебош. 34-летний мужчина начал его успокаивать, но тот в приступе ярости схватил ножницы и ударил родственника в грудь.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Свидетели нападения попытались оказать потерпевшему помощь, но тот скончался до приезда медиков.

Обвиняемый задержан, но свою вину не признал.

ИСТОЧНИК KP.RU