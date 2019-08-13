2019-08-13T08:10:33+03:00
Происшествия

В Балакове мужчина «отпраздновал» выход из колонии убийством брата

Злоумышленник устроил дебош во время застолья и воткнул родственнику ножницы в грудь
Екатерина Семенова
Поделиться:
Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
Изменить размер текста:

В Балакове Саратовской области передано в суд уголовное дело по факту убийства.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 30-летний мужчина.

21 мая он вышел из мест лишения свободы и решил отпраздновать это вместе с родителями и 34-летним двоюродным братом. В гости пришли также две знакомые.

Пока кузен ходил в магазин, виновник торжества устроил дома дебош. 34-летний мужчина начал его успокаивать, но тот в приступе ярости схватил ножницы и ударил родственника в грудь.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

Свидетели нападения попытались оказать потерпевшему помощь, но тот скончался до приезда медиков.

Обвиняемый задержан, но свою вину не признал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24