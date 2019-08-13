В Балакове мужчина «отпраздновал» выход из колонии убийством брата
В Балакове Саратовской области передано в суд уголовное дело по факту убийства.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 30-летний мужчина.
21 мая он вышел из мест лишения свободы и решил отпраздновать это вместе с родителями и 34-летним двоюродным братом. В гости пришли также две знакомые.
Пока кузен ходил в магазин, виновник торжества устроил дома дебош. 34-летний мужчина начал его успокаивать, но тот в приступе ярости схватил ножницы и ударил родственника в грудь.
Фото СУ СКР по Саратовской области
Свидетели нападения попытались оказать потерпевшему помощь, но тот скончался до приезда медиков.
Обвиняемый задержан, но свою вину не признал.
ИСТОЧНИК KP.RU