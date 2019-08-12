В столкновении немецкой и французской машин на Крымской пострадал человек
ДТП случилось утром 12 августа
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Утром 12 августа у дома №7а по улице Крымская в Саратове столкнулись две иномарки. ДТП случилось в 10:00.
50-летний водитель Skoda Oktavia врезался в Renault Megan, которой управлял 30-летний мужчина.
В результате столкновения, как сообщили в ГИБДД Саратова, водитель французского авто госпитализирован. Подробности и обстоятельства столкновения изучают правоохранители.
ИСТОЧНИК KP.RU