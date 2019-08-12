Столовая правительства Саратовской области реорганизована из-за долгов

СЕГОДНЯ 17:45 2019-08-12T17:45:48+03:00

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В Саратове реорганизуют ГУП «Губернское», которое обслуживало столовую областного правительства.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин.

Предприятие будет также принадлежать государству, однако оно будет не унитарным, а бюджетным.

«Губернское» будет организовывать питание на официальных мероприятиях, а также осуществлять представительское обслуживание.

Напомним, что предприятие оставляло своих работников без зарплаты, из-за чего у организации даже арестовывали имущество.

ИСТОЧНИК KP.RU