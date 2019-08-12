2019-08-12T17:45:48+03:00
Общество

Столовая правительства Саратовской области реорганизована из-за долгов

Работники недополучали более 100 тыс. рублей зарплаты
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове реорганизуют ГУП «Губернское», которое обслуживало столовую областного правительства.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин.

Предприятие будет также принадлежать государству, однако оно будет не унитарным, а бюджетным.

«Губернское» будет организовывать питание на официальных мероприятиях, а также осуществлять представительское обслуживание.

Напомним, что предприятие оставляло своих работников без зарплаты, из-за чего у организации даже арестовывали имущество.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24