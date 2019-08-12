Трое саратовцев пытались незаконно получить квартиры в ЖСК «Календула»

СЕГОДНЯ 17:30 2019-08-12T17:30:21+03:00

Для этого они представили в суд поддельную справку об оплате жилых помещений

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Трех жителей Саратова обвиняют в мошенничестве и завладении чужим имуществом.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, граждане в возрасте от 59 до 62-х лет, используя свое служебное положение, по предварительному сговору завладели имуществом ЖСК «Календула».

По версии следствия, в 2011 году они через представителей, которые не были в курсе преступных намерений, обратились в Арбитражный суд с иском о включении их в реестр кредиторов «Календулы».

В качестве доказательств была предоставлена фиктивная справка о якобы оплате в начале 2000-х годов стоимости квартир в данном ЖСК. Согласно документы, граждане поставили в счет оплаты строительные материалы на сумму более 1,5 млн рублей.

Суд постановил включить граждан в реестр кредиторов и передать им полагающиеся жилые помещения.

В настоящее время уголовное дело о мошенничестве направлено в Волжский районный суд Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU