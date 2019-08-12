Трое саратовцев пытались незаконно получить квартиры в ЖСК «Календула»
Трех жителей Саратова обвиняют в мошенничестве и завладении чужим имуществом.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, граждане в возрасте от 59 до 62-х лет, используя свое служебное положение, по предварительному сговору завладели имуществом ЖСК «Календула».
По версии следствия, в 2011 году они через представителей, которые не были в курсе преступных намерений, обратились в Арбитражный суд с иском о включении их в реестр кредиторов «Календулы».
В качестве доказательств была предоставлена фиктивная справка о якобы оплате в начале 2000-х годов стоимости квартир в данном ЖСК. Согласно документы, граждане поставили в счет оплаты строительные материалы на сумму более 1,5 млн рублей.
Суд постановил включить граждан в реестр кредиторов и передать им полагающиеся жилые помещения.
В настоящее время уголовное дело о мошенничестве направлено в Волжский районный суд Саратова.
ИСТОЧНИК KP.RU