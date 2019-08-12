Два района Саратова на сутки останутся без воды
Жителям Кировского и Ленинского районов рекомендуют сделать запасы
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14 августа, в среду, два района Саратова останутся без воды.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», масштабное отключение в связи с подготовкой к осенне-зимнему периоду, ждет Кировский и Ленинский районы.
Воды с шести утра до четырех часов следующего дня не будет в домах на улицах:Вишневая, Волгоградская, Алексеевская, Геофизическая, Деловая, Дачная, Международная, Мира, Наумовская, Лунная, Одесская, Панфилова, Саперная, Шехурдина, Чайковского, Танкистов, Техническая и многих другие.
Жителям рекомендуют заранее запастись водой.
Напомним, во вторник масштабное отключение запланировано в Заводском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU