Два района Саратова на сутки останутся без воды

СЕГОДНЯ 16:34 2019-08-12T16:34:23+03:00

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14 августа, в среду, два района Саратова останутся без воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», масштабное отключение в связи с подготовкой к осенне-зимнему периоду, ждет Кировский и Ленинский районы.

Воды с шести утра до четырех часов следующего дня не будет в домах на улицах:Вишневая, Волгоградская, Алексеевская, Геофизическая, Деловая, Дачная, Международная, Мира, Наумовская, Лунная, Одесская, Панфилова, Саперная, Шехурдина, Чайковского, Танкистов, Техническая и многих другие.

Жителям рекомендуют заранее запастись водой.

Напомним, во вторник масштабное отключение запланировано в Заводском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU