В Балаково разбойники напали на мужчину ради кражи алкоголя и еды

СЕГОДНЯ 16:26 2019-08-12T16:26:56+03:00

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Суд признал виновными 24 и 27-летних мужчин и 40-летней женщины в разбое.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что 4 декабря 2018 года женщина рассказала своим приятелям, что поссорилась с мужчиной.

Троица пришла домой к предполагаемому обидчику, открыла дверь монтировкой, однако дверь открыл 41-летний незнакомый мужчина.

Его затолкали внутрь, избили и отобрали деньги и спиртное, а женщина прихватила туалетные принадлежности и два телефона.

Поскольку банда признала свою вину и способствовала раскрытию преступления, каждому из злоумышленников дали 4,5 лет исправительной колонии общего режима. Отбывание наказания женщине отсрочено до достижения её ребенком четырнадцатилетнего возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU