В Балаково разбойники напали на мужчину ради кражи алкоголя и еды
Суд признал виновными 24 и 27-летних мужчин и 40-летней женщины в разбое.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что 4 декабря 2018 года женщина рассказала своим приятелям, что поссорилась с мужчиной.
Троица пришла домой к предполагаемому обидчику, открыла дверь монтировкой, однако дверь открыл 41-летний незнакомый мужчина.
Его затолкали внутрь, избили и отобрали деньги и спиртное, а женщина прихватила туалетные принадлежности и два телефона.
Поскольку банда признала свою вину и способствовала раскрытию преступления, каждому из злоумышленников дали 4,5 лет исправительной колонии общего режима. Отбывание наказания женщине отсрочено до достижения её ребенком четырнадцатилетнего возраста.
ИСТОЧНИК KP.RU