В Саратовской области за 2019 год в авариях погибло шесть детей
В Саратовской области с 12 по 13 сентября проходит профилактическое мероприятие «Внимание, дети идут в школу!».
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, за семь месяцев с участием детей на дорогах области прошло 204 дорожно–транспортных происшествий,
в которых шесть детей погибли и 218 несовершеннолетних получили ранения.
Анализ показал, что количество аварий растет именно в августе и сентябре, когда дети возвращаются с летнего отдыха.
В течение месяца дорожные инспекторы проверят предприятия, которые занимаются перевозкой детей и усилят контроль за машинами, в которых находятся несовершеннолетние.
Также будут следить за детьми-пешеходами, несовершеннолетними водителями велосипедов, мопедов и мотоциклов.
Гражданам напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU