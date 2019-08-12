В Саратовской области за 2019 год в авариях погибло шесть детей

СЕГОДНЯ 16:12 2019-08-12T16:12:36+03:00

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В Саратовской области с 12 по 13 сентября проходит профилактическое мероприятие «Внимание, дети идут в школу!».

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, за семь месяцев с участием детей на дорогах области прошло 204 дорожно–транспортных происшествий,

в которых шесть детей погибли и 218 несовершеннолетних получили ранения.

Анализ показал, что количество аварий растет именно в августе и сентябре, когда дети возвращаются с летнего отдыха.

В течение месяца дорожные инспекторы проверят предприятия, которые занимаются перевозкой детей и усилят контроль за машинами, в которых находятся несовершеннолетние.

Также будут следить за детьми-пешеходами, несовершеннолетними водителями велосипедов, мопедов и мотоциклов.

Гражданам напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU