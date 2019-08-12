2019-08-12T15:58:23+03:00
Общество

Саратовцы встретятся с художником на складах Рейнеке

Мероприятие пройдут в четверг
Дарья Вострикова
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В четверг, 15 августа, на территории Провиантских складов Рейнеке в Саратоаве состоится встреча с художником на тему: «Ты художник! Что делать? Формирование положительного критического мышления».

Об этом «КП-Саратов» рассказали в мэрии.

Присутствующие поговорят о формировании системы оценки своего творчества, выборе целевой аудитории и чужом опыте присутствующие поговорят на встрече с художником Дмитрием Зарвой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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