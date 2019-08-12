В Саратове пройдет фестиваль «Городские выходные»

СЕГОДНЯ 15:54 2019-08-12T15:56:05+03:00

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В Саратове с 16 по 18 августа пройдет фестиваль «Городские выходные».

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, в этот раз фестиваль будет проведен в новом формате с привлечением партнеров АНО «Палата ремесел Саратовской области» при поддержке министерства экономического развития области и Торгово-промышленной палаты региона.

На Волжской улице все три дня с 11:00 до 20:00 можно будет посетить арт-ярмарку, площадку исторической реконструкции, галерею художников под открытым небом и другое.

У «Антея» с 17:00 до 19:00 пройдет концерт, в «Липках» с 15:00 до 19:00 организованы турнир по шахматам и литературный салон. С 17:00 до 19:00 состоится мастер-класс по танцам с участием профессиональных хореографов.

На Новой Набережной в скейт-парке с 15:00 до 18:00 будут соревнования по велосипедному спорту, а на набережной Космонавтов с 17:00 до 19:00 пройдет концерт.

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ИСТОЧНИК KP.RU