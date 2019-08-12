2019-08-12T15:27:40+03:00
Происшествия

Два пенсионера на иномарках устроили ДТП с шестью пострадавшими под Марксом

Столкнулись Toyota RAV 4 и Chery [фото]
Екатерина Семенова
Поделиться:
Фото ГИБДД по Саратовской областиФото ГИБДД по Саратовской области
Изменить размер текста:

Стали известны личности пострадавших в аварии под Марксом, где столкнулись две иномарки.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, около полудня на втором километре автоподъезда к Марксу от трассы СамараПугачевЭнгельсВолгоград столкнулись Toyota RAV 4 под управлением 82-летнего мужчины и Chery, за рулем которой находился 71-летнего водителя.

Фото ГИБДД по Саратовской области

Фото ГИБДД по Саратовской области

Пострадали оба водителя, а также четверо пассажиров: 19-летний юноша, 17-летняя девушка и 63-летняя женщина из Chery и 76-летняя женщина из автомобиля Toyota.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратовской области за 2019 год в авариях погибло шесть детей
Саратовцы встретятся с художником на складах Рейнеке
В Саратове пройдет фестиваль «Городские выходные»
В Саратовской области менее 10% семей могут относить себя к среднему классу
В Пугачеве мужчина убил приятеля, прыгнув ему на голову
В Саратовской области открывается охота на пернатую дичь
Мышиной лихорадкой заразились 1,3 тыс. жителей Саратовской области
На трассе под Марксом столкнулись Toyota и Chery
Аэропорту «Гагарин» выдали сертификат авиационной безопасности
В Саратове за выходные поймали десять нетрезвых водителей
В Саратовскую область поставлена партия новой мусоровывозящей техники
Новый ГФИ по Саратовской области пообещал заняться вопросом нехватки лекарств
В Саратове наркоманы заперли ребенка в автомобиле
В Саратове сотрудница платежного центра присвоила себе 170 тыс. рублей
Балаковцу отказались смягчать срок за наркотик в куртке
Саратовская область в ТОП-10 регионов страны по объему инвестиций
В Саратове официально представили нового ГФИ Григория Сергеева
В Аркадакском районе испугавшаяся женщина перерезала сонную артерию сожителю
Панков: Собственники инициируют увеличение стоимости проезда, чтобы поднять свои доходы
Саратовские триатлонисты стали призерами всероссийских соревнований
Подробности ДТП такси и «Нивы» в Балакове: оба водителя попали в больницу