Два пенсионера на иномарках устроили ДТП с шестью пострадавшими под Марксом

СЕГОДНЯ 15:25 2019-08-12T15:27:40+03:00

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Стали известны личности пострадавших в аварии под Марксом, где столкнулись две иномарки.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, около полудня на втором километре автоподъезда к Марксу от трассы Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград столкнулись Toyota RAV 4 под управлением 82-летнего мужчины и Chery, за рулем которой находился 71-летнего водителя.

Фото ГИБДД по Саратовской области

Пострадали оба водителя, а также четверо пассажиров: 19-летний юноша, 17-летняя девушка и 63-летняя женщина из Chery и 76-летняя женщина из автомобиля Toyota.

ИСТОЧНИК KP.RU