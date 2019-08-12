Два пенсионера на иномарках устроили ДТП с шестью пострадавшими под Марксом
Столкнулись Toyota RAV 4 и Chery [фото]
Фото ГИБДД по Саратовской области
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Стали известны личности пострадавших в аварии под Марксом, где столкнулись две иномарки.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, около полудня на втором километре автоподъезда к Марксу от трассы Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград столкнулись Toyota RAV 4 под управлением 82-летнего мужчины и Chery, за рулем которой находился 71-летнего водителя.
Фото ГИБДД по Саратовской области
Пострадали оба водителя, а также четверо пассажиров: 19-летний юноша, 17-летняя девушка и 63-летняя женщина из Chery и 76-летняя женщина из автомобиля Toyota.
ИСТОЧНИК KP.RU