В Саратовской области менее 10% семей могут относить себя к среднему классу

СЕГОДНЯ 15:23 2019-08-12T15:23:38+03:00

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В Саратовской области по данным РИА Рейтинг 9,4% семей могут относить себя к среднему классу. Исследование было проведено на основе данных Росстата за 2018 и 2019 годы. Область заняла 53 место среди всех регионов страны по этому показателю. Это уровень ниже, чем в среднем по России –эксперты насчитали в стране 14,2% семей, относящихся по доходам к среднему классу.

В числе лидеров - Ямало-Ненецкий автономный округ (45,2%), Магаданская область (34,5%), Чукотский автономный округ (33,8%). В аутсайдерах Чечня, Дагестан и Ингушетия.

Под средним классом подразумевались семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, при этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жилье для повседневным расходов у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточным минимумов на человека.

В исследовании рассматривалась заработная плата постоянных сотрудников крупных и средних организаций.

У экспертов, которые успели высказаться по поводу этого рейтинга, вызывает сомнение его корректность. К примеру, тот факт, что в расчет брались только официальные доходы граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU