2019-08-12T14:50:25+03:00
Происшествия

На трассе под Марксом столкнулись Toyota и Chery

Пострадали четыре человека
Екатерина Семенова
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Фото Саратовской областной службы спасенияФото Саратовской областной службы спасения
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Возле села Орловское в Марксовском районе Саратовской области столкнулись автомобили Toyota и Chery.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, в машинах находились шесть человек. Четверо из них получили травмы.

Двух зажатых пострадавших пришлось вызволять из салона областным спасателям с помощью гидравлического инструмента. Все четверо были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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