На трассе под Марксом столкнулись Toyota и Chery
Пострадали четыре человека
Фото Саратовской областной службы спасения
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Возле села Орловское в Марксовском районе Саратовской области столкнулись автомобили Toyota и Chery.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, в машинах находились шесть человек. Четверо из них получили травмы.
Двух зажатых пострадавших пришлось вызволять из салона областным спасателям с помощью гидравлического инструмента. Все четверо были госпитализированы.
ИСТОЧНИК KP.RU