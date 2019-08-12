2019-08-12T14:37:13+03:00
Общество

Аэропорту «Гагарин» выдали сертификат авиационной безопасности

Документ подтверждает соблюдение требований федеральных правил
Дарья Вострикова
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Новый аэропорт «Гагарин» в Сабуровке получил сертификат авиационной безопасности.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе аэропорта, документ выдается правлением транспортной безопасности Росавиации.

Его наличие подтверждает, что в воздушной гавани досмотр самолетов, членов экипажей, пассажиров, багажа, грузов и почты, охраны и объектов инфраструктуры аэропорта соответствуют федеральным требованиям.

Исполнительный директор аэропорта «Гагарин» Алексей Жамкин отметил, что без сертификата полноценная работа невозможна.

Напомним, аэропорт начнет свою работу с 20 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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