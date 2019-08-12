Аэропорту «Гагарин» выдали сертификат авиационной безопасности
Документ подтверждает соблюдение требований федеральных правил
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Новый аэропорт «Гагарин» в Сабуровке получил сертификат авиационной безопасности.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе аэропорта, документ выдается правлением транспортной безопасности Росавиации.
Его наличие подтверждает, что в воздушной гавани досмотр самолетов, членов экипажей, пассажиров, багажа, грузов и почты, охраны и объектов инфраструктуры аэропорта соответствуют федеральным требованиям.
Исполнительный директор аэропорта «Гагарин» Алексей Жамкин отметил, что без сертификата полноценная работа невозможна.
Напомним, аэропорт начнет свою работу с 20 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU