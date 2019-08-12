В Саратове за выходные поймали десять нетрезвых водителей

СЕГОДНЯ 14:24 2019-08-12T14:24:13+03:00

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В Саратове вечером и ночью 10 и 11 августа прошел рейд Нетрезвый водитель».

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, выявили семь человек, которые вели машину пьяными, один не захотел проходить медицинское освидетельствование, а два были уже лишены прав.

Граждан призывают не преступать закон и садиться за руль только в трезвом состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU