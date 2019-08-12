2019-08-12T14:19:41+03:00
Общество

В Саратовскую область поставлена партия новой мусоровывозящей техники

Екатерина Семенова
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Региональный оператор по обращению с ТКО инициировал закупку 12 единиц дополнительной специализированной техники. Современные мусоровозы фирмы Scania для вывоза отходов будут работать в Саратове, Энгельсе и Балаково. Очередная партия спецтехники позволит улучшить качество услуги по обращению с ТКО.

Новые мусоровозы отвечают нормам безопасности, в соответствии с требованиями федерального законодательства оснащены системой ГЛОНАСС и видеорегистраторами, которые гарантируют учет объемов и контроль транспортирования отходов в соответствии с территориальной схемой Саратовской области.

Кроме того, новые мусоровозы оснащены пресс-установкой с мультилифтом под евроконтейнеры, которая позволяет сократить время разгрузочно-погрузочных работ и увеличить темп работы. Вместимость кузова составляет от 15 до 22 кубометров. Мусоровозы также позволяют транспортировать крупногабаритные отходы, предметы мебели, которые сейчас вывозятся отдельно.

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- Мусоровозы марки Scania — это одно из лучших предложение на рынке. Новые машины отличаются от старых бесшумностью и производительностью, так как обладают высоким коэффициентом прессования отходов — 1 к 6. За один рейс новый мусоровоз может забрать до 120 евроконтейнеров и делает несколько рейсов в сутки. Новая спецтехника позволяет нам оптимизировать транспортную логистику вывоза ТКО и повысить собственную эффективность, — заявил директор Регионального оператора Михаил Андреев.

Отметим, что весь массив вновь образованного ТКО в зоне обслуживания Регоператора проходит экологически безопасные обработку и захоронение на объектах коммунальной инфраструктуры. Система менеджмента качества эксплуатации систем по обращению с ТКО АО «Управление отходами» подтверждена международным сертификатом соответствия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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