Новый ГФИ по Саратовской области пообещал заняться вопросом нехватки лекарств
Новый главный федеральный инспектор по Саратовской области Григорий Сергеев сегодня, 12 августа, на торжественной церемонии представления рассказал о планах.
Среди первоочередных задач, которые находятся на особом контроле, Григорий Сергеев назвал обеспечение населения лекарственными препаратами. Напомним, после прямой линии с президентом Владимиром Путиным, эта тема была поднята в Саратовской области.
Новый ГФО по Саратовской области о первоочередных задачах.
- Благоустройство дворовых территорий, капитальный ремонт многоквартирных домов, ветхое и аварийное жилье, коммунальные сети, строительство социальных объектов. Это именно те проблемы, с которыми жители Саратовской области обращаются в приемную Президента России, — отметил Григорий Сергеев.
ИСТОЧНИК KP.RU