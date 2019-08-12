2019-08-12T14:22:53+03:00
Общество

Новый ГФИ по Саратовской области пообещал заняться вопросом нехватки лекарств

Вопрос на особом контроле после прямой линии с Путиным [видео]
Екатерина Семенова
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Григорий СергеевГригорий СергеевФото: Александр Уриевский
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Новый главный федеральный инспектор по Саратовской области Григорий Сергеев сегодня, 12 августа, на торжественной церемонии представления рассказал о планах.

Среди первоочередных задач, которые находятся на особом контроле, Григорий Сергеев назвал обеспечение населения лекарственными препаратами. Напомним, после прямой линии с президентом Владимиром Путиным, эта тема была поднята в Саратовской области.

Новый ГФО по Саратовской области о первоочередных задачах.

- Благоустройство дворовых территорий, капитальный ремонт многоквартирных домов, ветхое и аварийное жилье, коммунальные сети, строительство социальных объектов. Это именно те проблемы, с которыми жители Саратовской области обращаются в приемную Президента России, — отметил Григорий Сергеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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