В Саратове наркоманы заперли ребенка в автомобиле
В Саратове сотрудники Росгвардии спасли 7-летнего ребенка, которого оставили в машине наркоманы.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны Саратовской области, днем 11 августа патруль обнаружил машину около гаражей в Ленинском районе.
В запертом автомобиле стражи порядка нашли 7-летнего мальчика. Ребенок рассказал, что его мама со своими приятелями ушла в заброшенный дом и очень долго не появлялась.
Росгвардейцы вытащили его из машины и отправились на поиски взрослых.
В здании обнаружили двух мужчин в наркотическом опьянении, один из них находился без сознания.
Стражи порядка оказали ему доврачебную помощь, вызвали медиков и следственно-оперативную группу.
Сотрудники полиции нашли на месте происшествия шприцы с остатками дозы.
Сотрудники ПДН выехали на место проживания ребенка, проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU