В Саратове наркоманы заперли ребенка в автомобиле

СЕГОДНЯ 14:09 2019-08-12T14:09:51+03:00

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В Саратове сотрудники Росгвардии спасли 7-летнего ребенка, которого оставили в машине наркоманы.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны Саратовской области, днем 11 августа патруль обнаружил машину около гаражей в Ленинском районе.

В запертом автомобиле стражи порядка нашли 7-летнего мальчика. Ребенок рассказал, что его мама со своими приятелями ушла в заброшенный дом и очень долго не появлялась.

Росгвардейцы вытащили его из машины и отправились на поиски взрослых.

В здании обнаружили двух мужчин в наркотическом опьянении, один из них находился без сознания.

Стражи порядка оказали ему доврачебную помощь, вызвали медиков и следственно-оперативную группу.

Сотрудники полиции нашли на месте происшествия шприцы с остатками дозы.

Сотрудники ПДН выехали на место проживания ребенка, проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU