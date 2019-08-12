Саратовская область в ТОП-10 регионов страны по объему инвестиций

СЕГОДНЯ 13:41 2019-08-12T13:41:35+03:00

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Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) и База данных ИНВЕСТИНФРА в ходе мониторинга концессионных проектов подготовили перечень субъектов РФ по количеству концессионных проектов в стадии реализации и суммарному объему инвестиционных обязательств.

Саратовская область заняла 4 место. В настоящее время в регионе реализуется три концессионных проекта, суммарный объем инвестиционных обязательств составляет 65,98 млрд руб. Значительная часть из них приходится на проект «Централизованная система водоснабжения и водоотведения г.Саратова», концессионером которого является ООО «Концессии водоснабжения — Саратов».

Концессионное соглашение было заключено 24 ноября 2017 года сроком на 28 лет и в настоящее время идет реализация программы, рассчитанной на краткосрочный период. В формате государственно-частного партнерства будет проведена модернизация системы водоснабжения и водоотведения города Саратова. Инвестиционные вложения направляются на реконструкцию и строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры. В ближайшие три года в рамках инвестиционной программы запланирована реконструкция головных сооружений водопровода, строительство и реконструкция водопроводных и канализационных станций, магистральных, разводящих и квартальных сетей водоснабжения протяженностью не менее 50 км и водоотведения - не менее 30 км, реконструкция городской станции аэрации и др. С начала реализации проекта часть объектов уже сдана концеденту и запущена в эксплуатацию. Все мероприятия проводятся в расчете не только на экономическую эффективность, но и с учетом экологической составляющей. Приоритетным направлением инвестиционной деятельности ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» является снижение негативного воздействия на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU