В Саратове официально представили нового ГФИ Григория Сергеева
Сегодня в правительстве Саратовской области состоялось представление нового Главного федерального инспектора, которым назначен Григорий Сергеев.
Его представил заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин.
На представление прибыли члены правительства области, а также руководители территориальных управлений федеральных структур.
- Григорий Сергеев — опытный профессионал. В течение десяти лет он работал в аппарате полномочного представителя президента РФ в ПФО, объездил все 14 регионов. В своей работе Сергеев будет уделять особое внимание социальным и экономическим вопросам, решать актуальные задачи. Работа будет идти совместно с губернатором Валерием Радаевым и правительством, — заявил Паньшин.
Он обратился к присутствующим с просьбой оказать содействие новому ГФИ, чтобы максимально эффективно решать поставленные задачи.
Валерий Радаев подчеркнул, что все уровни власти должны работать по-новому.
- Совместно с ГФИ будем реагировать на запросы жителей Саратовской области. За два месяца, как вы работаете здесь, уже успели познакомиться с нашими преимуществами и потенциалом, вместе будем развивать его, — отметил глава региона.
Григорий Сергеев в своей приветственной речи остановился на основных вопросах, которые будет контролировать в Саратовской области.
- Для меня большая честь работать в Саратовской области, это большой регион. Постараюсь оправдать доверие. Приоритетные задачи — выполнение Указов президента. Со многими собравшимися здесь уже встречался, с остальными постараемся не затягивать, — заявил он.
Вопросов к докладчику не последовало.
Нового ГФИ по Саратовской области Григория Сергеева официально представили.
ИСТОЧНИК KP.RU