В Саратове официально представили нового ГФИ Григория Сергеева

СЕГОДНЯ 13:31 2019-08-12T14:31:46+03:00

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Сегодня в правительстве Саратовской области состоялось представление нового Главного федерального инспектора, которым назначен Григорий Сергеев.

Его представил заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин.

На представление прибыли члены правительства области, а также руководители территориальных управлений федеральных структур.

- Григорий Сергеев — опытный профессионал. В течение десяти лет он работал в аппарате полномочного представителя президента РФ в ПФО, объездил все 14 регионов. В своей работе Сергеев будет уделять особое внимание социальным и экономическим вопросам, решать актуальные задачи. Работа будет идти совместно с губернатором Валерием Радаевым и правительством, — заявил Паньшин.

Он обратился к присутствующим с просьбой оказать содействие новому ГФИ, чтобы максимально эффективно решать поставленные задачи.

Валерий Радаев подчеркнул, что все уровни власти должны работать по-новому.

- Совместно с ГФИ будем реагировать на запросы жителей Саратовской области. За два месяца, как вы работаете здесь, уже успели познакомиться с нашими преимуществами и потенциалом, вместе будем развивать его, — отметил глава региона.

Григорий Сергеев в своей приветственной речи остановился на основных вопросах, которые будет контролировать в Саратовской области.

- Для меня большая честь работать в Саратовской области, это большой регион. Постараюсь оправдать доверие. Приоритетные задачи — выполнение Указов президента. Со многими собравшимися здесь уже встречался, с остальными постараемся не затягивать, — заявил он.

Вопросов к докладчику не последовало.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/725477" frameborder="0"></iframe> Нового ГФИ по Саратовской области Григория Сергеева официально представили.

ИСТОЧНИК KP.RU