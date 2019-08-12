2019-08-12T13:31:16+03:00
Общество

Саратовские триатлонисты стали призерами всероссийских соревнований

Они прошли финальный этап Кубка России
Дарья Вострикова
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В Воткинске 10-11 августа прошли всероссийские соревнования по триатлону — финальный этап Кубка России и Кубка ФТР.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, взрослые и юниоры состязались на различных дистанциях.

Саратовские спортсмены также участвовали в состязаниях.

Второе место среди мужчин получил Сергей Мырзин, бронзу среди юниоров в возрасте 16-19 лет завоевал Федор Зайцев, среди девушек 15-17 лет — Елена Широкова.

В общем зачете этапа Кубка Федерации триатлона России по триатлону 2019 года победительницей золото взяла Елена Широкова, серебро досталось Андрею Титаеву.

Они попадают в списочный состав сборной команды России по триатлону на 2020 год по своим возрастным подгруппам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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