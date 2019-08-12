В Аркадакском районе испугавшаяся женщина перерезала сонную артерию сожителю

СЕГОДНЯ 13:19 2019-08-12T13:29:45+03:00

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В Аркадакском районе Саратовской области возбуждено уголовное дело об убийстве с превышением самообороны.

Как сообщили «КП-Саратов» в СК СУР региона, подозреваемая — 34-летняя гражданка.

Днем 10 августа женщина со своим 28-летним сожителем вернулись из гостей к себе домой в село Ростоши. Оба были сильно пьяны и между ними разгорелась ссора.

Мужчина взял нож, но женщина не стала ждать, чтобы он пустил его в ход, а выхватила оружие и сама один раз ударила сожителя в шею, перерезав сонную артерию.

Потерпевший скончался на месте. Гражданка рассказала о произошедшем сестре, а та вызвала полицию.

Во время допроса женщина во всем созналась и раскаялась.

ИСТОЧНИК KP.RU