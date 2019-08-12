В Аркадакском районе испугавшаяся женщина перерезала сонную артерию сожителю
В Аркадакском районе Саратовской области возбуждено уголовное дело об убийстве с превышением самообороны.
Как сообщили «КП-Саратов» в СК СУР региона, подозреваемая — 34-летняя гражданка.
Днем 10 августа женщина со своим 28-летним сожителем вернулись из гостей к себе домой в село Ростоши. Оба были сильно пьяны и между ними разгорелась ссора.
Мужчина взял нож, но женщина не стала ждать, чтобы он пустил его в ход, а выхватила оружие и сама один раз ударила сожителя в шею, перерезав сонную артерию.
Потерпевший скончался на месте. Гражданка рассказала о произошедшем сестре, а та вызвала полицию.
Во время допроса женщина во всем созналась и раскаялась.
ИСТОЧНИК KP.RU