2019-08-12T13:07:38+03:00
Происшествия

Подробности ДТП такси и «Нивы» в Балакове: оба водителя попали в больницу

ДТП случилось в 08:30
Ольга Симонова
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Госавтоинспекция Саратовской области сообщила подробности аварии в Балакове, произошедшей сегодня утром, 12 августа. Напомним, там столкнулись Chevrolet Niva и Skoda Rapid с логотипами такси.

- ДТП случилось в 08:30 у дома №2а по Саратовскому шоссе. 49-летний водитель Niva врезался в Skoda, которую вел 40-летний мужчина, — отметили в ГИБДД.

В результате аварии шофера иномарки доставили в больницу, рулевого отечественного авто — госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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