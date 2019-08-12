Подробности ДТП такси и «Нивы» в Балакове: оба водителя попали в больницу
ДТП случилось в 08:30
Фото из соцсетей
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Госавтоинспекция Саратовской области сообщила подробности аварии в Балакове, произошедшей сегодня утром, 12 августа. Напомним, там столкнулись Chevrolet Niva и Skoda Rapid с логотипами такси.
- ДТП случилось в 08:30 у дома №2а по Саратовскому шоссе. 49-летний водитель Niva врезался в Skoda, которую вел 40-летний мужчина, — отметили в ГИБДД.
В результате аварии шофера иномарки доставили в больницу, рулевого отечественного авто — госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU