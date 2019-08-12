Саратовец заплатит 5 тыс. рублей за мат в сторону полиции

СЕГОДНЯ 12:56 2019-08-12T12:57:07+03:00

Правоохранитель хотел увести злоумышленника в отдел, чтобы составить протокол

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В Волжском районе Саратова осудили 46-летнего местного жителя Константина. Его признали виновным в публичном оскорблении полицейского при исполнении.

- Пьяный Константин 5 июля 2019 года находился у дома по 2-му Овсяному проезду, что уже является правонарушением. К нему подошел полицейский и предложил пройти в отдел, чтобы составить административный протокол, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

В ответ на это саратовец начал материть правоохранителя в присутствии публики.

Во время суда мужчина раскаялся. Его приговорили к выплате штрафа в размере 5 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU