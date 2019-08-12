В Балакове сельчанин украл велосипед
Мужчина находится под подпиской о невыезде за аналогичные преступления
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Полиция Балаковского района раскрыла кражу у 43-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, неизвестные похитили из его дома велосипед.
По подозрению в преступлении задержан 33-летний мужчина, который находится под подпиской о невыезде за аналогичное преступление.
Житель Малой Быковки во всем признался, на него завели очередное уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU