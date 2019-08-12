2019-08-12T12:57:59+03:00
Происшествия

В Балакове сельчанин украл велосипед

Мужчина находится под подпиской о невыезде за аналогичные преступления
Дарья Вострикова
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Полиция Балаковского района раскрыла кражу у 43-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, неизвестные похитили из его дома велосипед.

По подозрению в преступлении задержан 33-летний мужчина, который находится под подпиской о невыезде за аналогичное преступление.

Житель Малой Быковки во всем признался, на него завели очередное уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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