В Балакове сельчанин украл велосипед

СЕГОДНЯ 12:56 2019-08-12T12:57:59+03:00

Мужчина находится под подпиской о невыезде за аналогичные преступления

Изменить размер текста: A A

Полиция Балаковского района раскрыла кражу у 43-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, неизвестные похитили из его дома велосипед.

По подозрению в преступлении задержан 33-летний мужчина, который находится под подпиской о невыезде за аналогичное преступление.

Житель Малой Быковки во всем признался, на него завели очередное уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU