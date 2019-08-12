В Саратове безработный мужчина украл золотистый смартфон
Злоумышленник во всем признался
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Полиция Кировского района раскрыла кражу у 33-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 28 июня, с 20:00 до 21:00, гражданин сидел у себя дома и обнаружил, что у него пропал телефон марки Samsung S7 золотистого цвета.
Сумма похищенного составила 20 тыс. рублей.
По подозрению в краже задержан 29-летний безработный мужчина, который уже один раз отбывал срок за кражу.
Он во всем признался и отправился ждать решения уголовного дела под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU