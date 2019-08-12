2019-08-12T12:48:57+03:00
Происшествия

В Саратове безработный мужчина украл золотистый смартфон

Злоумышленник во всем признался
Дарья Вострикова
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Полиция Кировского района раскрыла кражу у 33-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 28 июня, с 20:00 до 21:00, гражданин сидел у себя дома и обнаружил, что у него пропал телефон марки Samsung S7 золотистого цвета.

Сумма похищенного составила 20 тыс. рублей.

По подозрению в краже задержан 29-летний безработный мужчина, который уже один раз отбывал срок за кражу.

Он во всем признался и отправился ждать решения уголовного дела под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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