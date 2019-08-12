Прокуратура потребовала снести пять аварийных домов на 2-й Прокатной
Администрацию обязали предоставить жильцам новые квартиры
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В Ленинском районе Саратова прокуратура нашла аварийные здания, которые до сих пор не снесены.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, дома №№13, 9, 3, 14, 14а на 2-й Прокатной признаны аварийными и подлежащими сносу.
При этом не исполнено даже распоряжение о расселении, хотя жители должны были получить новое жилье в течение трех месяцев с момента признания домов аварийными.
Прокуратура направила в суд иск к администрации Саратова с требованием выкупить у собственников помещения или предоставить новые квартиры. Права граждан были восстановлены.
ИСТОЧНИК KP.RU