Панков: Володин поставил на федеральном уровне вопросы сохранения «Тролзы»

СЕГОДНЯ 11:42 2019-08-12T11:53:22+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков встретился с работниками «Тролзы», генеральным директором Сергеем Ключаревым, чтобы вместе обсудить текущую ситуацию на предприятии и дальнейшие шаги по его сохранению. Как подчеркнул депутат, задачу сохранить уникальное производство и защитить интересы трудового коллектива поставил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Такие встречи Николай Панков проводит регулярно с участием профсоюзного комитета. Ранее он обращался в правоохранительные органы по вопросам нарушения трудового законодательства и невыплаты зарплаты. В июле задолженность перед работниками была погашена. Другой важный вопрос, который поднял Николай Панков, — предотвращение возможной застройки земельного участка предприятия. После этого прокуратура области взяла вопрос на контроль, вид разрешенного использования земли не менялся.

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- Все знают ситуацию с авиационным заводом, где земля оказалась застроена высотками без необходимых людям школ, детсадов, благоустроенных дворов. Также это породило много обманутых дольщиков. Давайте не будем замалчивать и другую проблему. Когда разоряется банк, то собственник несет ответственность. А здесь что делал прежний собственник, имени которого рабочие даже не знают? Производство остановилось из-за плохого менеджмента, люди теряли рабочие места, срывались заказы. Считаю, прежний собственник должен это сознавать и нести ответственность, — заявил Николай Панков.

Депутат уже обращался к министру транспорта РФ Евгению Дитриху и к руководству города Севастополь по вопросу сохранения договора на поставку троллейбусов для Крыма. Судьба этого заказа, жизненно важного для «Тролзы», в настоящее время решается.

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- Когда мы встречались здесь в прошлый раз, цех стоял пустой. Сегодня, мы видим, заказы появляются. Вячеслав Володин поставил на федеральном уровне вопросы сохранения завода и перспектив наращивания его возможностей, встречался с заинтересованными лицами. По его поручению обсуждал ситуацию с главой комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгением Москвичевым. К решению проблем предприятия подключился и Минпромторг РФ. Для спикера главное — сохранить уникальное производство и коллектив. Необходим инвестор, чтобы завод вышел из режима простоя, запустил производство. Переговоры ведутся, это непростой процесс. Но есть понимание и ответственность со стороны областной власти, нового руководства завода в том, что необходимо сохранить как можно больше рабочих мест. Специалисты, рабочие — это главное достояние завода, от них зависит его будущее, — подчеркнул Николай Панков.

Директор предприятия Сергей Ключарев подчеркнул, что завод готов выступить интегратором в реализации проектов по развитию электротранспорта в области. В том числе по созданию скоростных маршрутов.

Руководитель профкома Людмила Букина и начальники цехов рассказали, что именно это сейчас больше всего волнует людей — не утратить связь с родным предприятием, сохранить уникальное производство. В данный момент процесс сокращения работников приостановлен.

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Николай Панков отметил, что продолжит участвовать в социальной поддержке работников предприятия. Этим летом 22 ребенка работников отдохнули по льготным путевкам в летнем лагере. Также предоставлены восемь направлений в детские сады Энгельса.

ИСТОЧНИК KP.RU