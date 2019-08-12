В поселке под Саратовом женщина списала с чужой карты 5 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 11:21 2019-08-12T11:21:48+03:00

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В Саратовском районе вчера, 11 июля, полиция нашла воровку денег с карты.

- В отдел заявление от 62-летней женщины поступило 2 августа. Она рассказала, что в СНТ «Слава-К», что в поселке Усть-Курдюм, 24 июля 35-летняя женщина попросила у нее телефон. Гражданка дала его, а злоумышленница в этот момент перевела себе через мобильное приложение банка 5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители задержали ту самую саратовчанку, ранее уже судимую за наркопреступление.

Она во всем призналась. Полиция возбудила уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU