В поселке под Саратовом женщина списала с чужой карты 5 тыс. рублей
Потерпевшая обратилась в полицию
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В Саратовском районе вчера, 11 июля, полиция нашла воровку денег с карты.
- В отдел заявление от 62-летней женщины поступило 2 августа. Она рассказала, что в СНТ «Слава-К», что в поселке Усть-Курдюм, 24 июля 35-летняя женщина попросила у нее телефон. Гражданка дала его, а злоумышленница в этот момент перевела себе через мобильное приложение банка 5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Правоохранители задержали ту самую саратовчанку, ранее уже судимую за наркопреступление.
Она во всем призналась. Полиция возбудила уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU